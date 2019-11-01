Lamborghini проведет исследования композитных материалов на Международной космической станции

Источник материала: Tut.by

2 ноября с космодрома Уоллопс в американском штате Виргиния к Международной космической станции (МКС) стартует ракета «Антарес» с образцами углеволоконных композитов, созданных Центром исследований и разработок композиционных материалов Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе.





Цель грядущего эксперимента в космосе — изучить влияние экстремальных нагрузок на пять различных образцов композитных материалов и оценить возможность их будущего применения в производстве суперкаров Lamborghini. Особый интерес представляет композит из длинных волокон, созданный методом 3D-печати. В нем сочетаются исключительная гибкость послойной печати и высокие механические характеристики, которые сравнимы со свойствами высококачественного алюминия, используемого для изготовления несущих элементов.





Кроме того, опытная партия включает композиты с короткими волокнами, а также образцы, изготовленные из предварительно пропитанной эпоксидной смолы и полимерной ткани, термообработанной в автоклаве. На протяжении шести месяцев на борту МКС материалы будут подвергнуты воздействию не только экстремальных температур в диапазоне от минус -40 до +200 градусов, но и большому количеству ультрафиолетового и гамма-излучений.

По завершении миссии образцы вернутся на Землю и станут объектами дальнейших совместных испытаний Lamborghini и Хьюстонского методистского научно-исследовательского института для оценки изменения химических, физических и механических свойств. Для итальянской компании эти данные представляют огромную ценность — они позволят шире использовать современные композитные материалы в суперкарах марки.