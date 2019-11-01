«Спорт и такие спортсмены, как Александр Курлович, объединяют». Председатель облисполкома Владимир Кравцов встретился с представителями международной федерации тяжелой атлетики

Источник материала: Вороновская газета





Уже сегодня Гродно принимает турнир, равный чемпионату мира по уровню организации и приглашенным спортсменам.

Речь, конечно же, о кубке памяти Александра Курловича, который в этом году также стал одним из этапов отбора на Олимпиаду-2020 в Токио.

За несколько часов до торжественного открытия спортивного праздника председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик встретились с представителями международной и белорусской федераций тяжелой атлетики. Среди почетных гостей присутствовали Мохаммед Аль-Шаммари, генеральный секретарь международной федерации тяжелой атлетики и Нику Влад, вице-президент международной федерации тяжелой атлетики и руководитель технического комитета. Белорусскую сторону представили Михаил Рабиковский и Сергей Самусев, председатель и генеральный секретарь общественного объединения «Белорусский тяжелоатлетический союз».







Во время встречи Владимир Кравцов отметил богатые традиции Гродненской области в тяжелой атлетике и высказал надежду, что подобные турниры помогут взрастить новых прославленных тяжелоатлетов.





– Наш регион знаменит громкими спортивными достижениями и известными атлетами, но особое место отводится именно тяжелой атлетике. Спорт двигают люди, и благодаря выдающемуся спортсмену Александру Курловичу еще с 80-х годов прошлого века начал развиваться именно этот вид. После побед Александра на Олимпиадах очень много молодежи пришло в секции по тяжелой атлетике. Сейчас даже в новых школах на тысячу учащихся имеются залы, где могут заниматься юные дарования, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Практически каждый национальный чемпионат проходит в Гродно, и это очень важно, поскольку у нас имеется база для проведения турниров высокого уровня. Благодарю международную федерацию тяжелой атлетики за оказанное доверие и возможность провести кубок памяти Александра Курловича на его малой родине. Надеемся, что это не последний турнир международного уровня по тяжелой атлетике, что федерация будет приезжать сюда чаще. Это станет гарантией того, что у нас появится новый Курлович.





Отрадно осознавать, что в планах международной федерации тяжелой атлетики оставить этот турнир в календаре крупных соревнований для тяжелоатлетов. Мохаммед Аль-Шаммари подтвердил эти намерения:

– Знаю, что тяжелая атлетика занимает в Беларуси особое место: практически на каждых значимых соревнованиях ваша сборная завоевывает немало наград. Федерация тяжелой атлетики будет оказывать всевозможную поддержку, чтобы в будущем эти соревнования проходили на таком же высоком уровне. Александр Курлович – легенда тяжелой атлетики, весь мир знает и помнит прославленного спортсмена, поэтому кубку памяти однозначно быть.

Александр Курлович посвятил тяжелой атлетике всю свою жизнь: сначала как спортсмен, затем уже как тренер и судья. Его помнят и чтут тяжелоатлеты всего мира. Нику Влад когда-то соревновался с ним на одном помосте, неоднократно конкурируя на чемпионатах Европы и мира за золотые медали. Однако в обычной жизни коллеги по цеху были близкими друзьями, и руководитель технического комитета не скрывал своих эмоций, вспоминая о выдающемся спортсмене:





– Я очень рад, что смог приехать в Беларусь, на родину Александра Курловича. Я знал его на протяжении 30 лет, мы состязались друг с другом на многих соревнованиях, а вне помоста дружили. Мне очень приятно, что на этот турнир приехало немало друзей Александра со всего мира. Хочется поблагодарить и международную федерацию тяжелой атлетики, и белорусскую федерацию за организацию кубка памяти Курловича. Мы в очередной раз убедились, что спорт и такие спортсмены, как Александр, объединяет всех нас.









Кубок памяти Александра Курловича будет идти три дня. Среди участников такие именитые спортсмены, как грузин Лаша Талахадзе – обладатель трех действующих мировых рекордов в рывке, толчке и двоеборье в категории свыше 109 килограммов, армянин Гор Минасян – серебряный призер Олимпиады-2016, китаец Yuan Chengfei – чемпион Азии двух последних лет. Беларусь представят лучшие тяжелоатлеты республики: Евгений Тихонцов – действующий чемпион мира, Геннадий Лаптев – действующий чемпион Европы, Андрей Арямнов – олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призер последних чемпионатов мира и Европы. Кандидатом на завоевание лицензии выступит и Вадим Лихорад из Лиды, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года. Среди женщин борьбу за медали будет вести Дарья Наумова, серебряный призер Олимпиады-2016.

Виктор МОХАНЬ

Фото: Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/