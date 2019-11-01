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Вопросы аренды имущества обсуждены на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме

02.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вопросы аренды имущества обсуждены на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме

В Гродненской области функционирует общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию предпринимательства, созданный в целях обсуждения проектов нормативных правовых актов, которые могут оказывать значительное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности, проблемных вопросов, возникающих у субъектов хозяйствования в ходе осуществления предпринимательской деятельности, а также выработки мер по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Как отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, проведение встреч органов местной власти с представителями бизнеса в таком формате является еще одной площадкой, созданной для обсуждения вопросов поддержки и развития бизнеса на территории области. В первую очередь, это направлено на то, чтобы при принятии решений местными органами власти учесть мнения от самого мелкого до крупного бизнесмена.

Вопросы аренды имущества обсуждены на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме

Основной темой на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при облисполкоме было изучение правоприменительной практики  Указа Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150 ”О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом“ и Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. №433 «Об утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги».

– Эта тема в настоящее время актуальна в связи с тем, что в некоторых областях республики возникли проблемы с применением этих законодательных актов. Поэтому решено обсудить эти вопросы и в нашем регионе. На районном уровне обсуждение уже состоялось, — подчеркнула Елена Бубенчик.

Всем участникам заседания была предоставлена возможность высказать свое мнение. В обсуждении приняли активное участие арендодатели и арендаторы,  представители органов местной власти регионов области. 

Вопросы аренды имущества обсуждены на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме

Заседание прошло в формате видеоконференции. Активное участие в обсуждении рассматриваемого вопроса приняли члены общественно-консультативного cовета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме Анатолий Гришук, Александр Аскаров, Алексей Явлаш, Павел Бузук, Александр Старохатний и другие. 

Вопросы аренды имущества обсуждены на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме

Свои предложения в режиме онлайн  высказали и представители Островецкого, Сморгонского и Лидского районов.

Заместитель генерального директора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Наталья Гуламова проинформировала, что Минжилкоммунхоз разработал проект нормативного акта по внесению корректировок в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. №433.

В обсуждении приняли участие председатель комитета государственного имущества облисполкома Виталий Невера, заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик, заместитель директора КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» Любовь Калита, главный бухгалтер ГУ «Хоккейный клуб «Неман» Елена Серко. Свои мнения высказали арендаторы помещений, в том числе директора ООО «Компания «Энерголиния» Дмитрий Сидорович, ООО «Компания «АКТИВЭНЕРГО» Владимир Петкевич, индивидуальный предприниматель Олег Колбанов.

Вопросы аренды имущества обсуждены на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме

Состоялось активное обсуждение проблем возмещения арендаторами расходов по содержанию, эксплуатации и ремонту арендованных помещений, а также затрат на их санитарное содержание, коммунальные и другие услуги, в порядке, утвержденном постановлением и Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. №433 от 7 июня 2018 г. №433.

От предпринимателей поступили вопросы о формировании фондов на капитальный ремонт, выставлении счетов за коммунальные услуги и другие. На все были даны разъяснения. Участники совещания отметили, что с проблемой увеличения размеров платежей в отношении арендуемого ими недвижимого имущества после вступления в силу постановления №433 они не столкнулись.

Вопросы аренды имущества обсуждены на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гродненском облисполкоме

Как отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, на заседании высказаны конструктивные предложения. Они будут обобщены и направлены в Совет Министров Республики Беларусь.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Вадима ГОЛОТИКА
https://grodnonews.by/
 
 
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В Гродненской области функционирует общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию предпринимательства, созданный в целях обсуждения проектов...
 
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