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Сильный ветер ожидается 3 ноября
02.11.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 ноября ночью и днем сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Днем в юго-западных районах воздух прогреется до плюс 13-15 градусов.
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3 ноября ночью и днем сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Днем в юго-западных районах воздух прогреется до плюс 13-15 градусов.
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