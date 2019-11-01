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Аграрии Брестской области активно участвуют в спортивных первенствах
02.11.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Осень - пора подведения итогов не только сельскохозяйственного года в Брестской области, но спортивных соревнований, в которых регулярно участвуют аграрии. На днях в Лунинецком районе массово прошла спартакиада среди работников сельхозпредприятий.
Организаторы мероприятия: управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома, райком профсоюза работников АПК, районный физкультурно-спортивный клуб "Здоровье" - постарались, чтобы в увлекательных конкурсах свою форму продемонстрировал каждый участник.
На старт спартакиады вышли 8 команд, которые состязались с 8 видах спорта. В общем зачете победили работники ОАО "Вульковский рассвет", на вторую ступеньку пьедестала поднялись их соперники из КСУП "Полесская опытная станция", третье место заняла команда ЧСУП "Редигерово-Агро". Победителям в торжественной обстановке вручили кубки, дипломы, премии.
Председатель Брестского обкома профсюза работников АПК Михаил Юхимук рассказал sb.by, что такие мероприятия в районах, а также во многих коллективах проводят на протяжении всего сезона, устраивая первенства по разным видам спорта:
- Недавно команда от Брестчины участвовала в первой Спартакиаде Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, которая прошла на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Уровень соревнований был очень высоким. Представители нашей области блеснули в настольном теннисе, дартсе, перетягивании каната и других видах спортивной программы. Вернулись не только с наградами, но и с прекрасным настроением.
Фото предоставлено Брестским обкомом профсоюза работников АПК
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Осень - пора подведения итогов не только сельскохозяйственного года в Брестской области, но спортивных соревнований, в которых регулярно участвуют аграрии. На...
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