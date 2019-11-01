Пущанский Дед Мороз готовится к Новому году и приглашает гостей 7 декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Всего через месяц, 7 декабря, в поместье белорусского Деда Мороза будут встречать сказочных гостей, а также всех, кто захочет поучаствовать в праздничной программе «Беловежская сказка».





В Беларуси Беловежская пуща считается «столицей Нового года». Именно здесь зажигаются первые новогодние огни. 7 декабря они порадуют нас снова.

Сюда приедут Снегурочка и дочери сказочного Дедушки, состоятся парад-алле и флешмоб Дедов Морозов. А еще здесь можно будет увидеть «чудофикацию», или визуализацию чудес хозяина поместья. Намечены развлекательная программа, выступления музыкальных коллективов, выездная торговля и кухня (гости смогут отведать ухи, блинов и травяного чаю).

В этот день будет организовано два фестиваля – «Цяпло зімовай казкі» и «Огни Зимы». Первый из них проводится с целью популяризации туристического бренда «Белорусский дед Мороз» и национального культурного потенциала – сказок и легенд. Суть в том, что «помощники» белорусского Деда Мороза со своими командами из сказочных персонажей поборются за руку и сердце дочерей Бабы Кагорты (для тех, кто не в курсе, это помощница хозяина поместья). Также они получат напутствие на новый творческий сезон, поучаствуют в подписании Сказочной Почтовой унии.





Участники представят визитку «Морозные смотрины», игровую анимационную программу на тему старинных обрядов сватовства и другие творческие номера. К слову, на этот фестиваль приедут также Деды Морозы из других государств. Каждый участник получит «Сертификат сказочности».

Второй фестиваль, «Огни зимы», пройдет на открытой площадке поместья в форме гала-концерта в режиме «нон-стоп». Проявить себя в нем могут национальные творческие коллективы малых и крупных форм работы, сольные исполнители разных возрастных категорий, представляющие любое жанровое направление самодеятельного творчества. Среди главных задач фестиваля, который в этом году пройдет второй раз, – популяризация самодеятельного творчества и знакомство с традициями национальной культуры. Заявки принимаются до 15 января. Подробнее – на официальном сайте ГПУ НП «Беловежская пуща» (https://npbp.by).

Чтобы попасть на праздник, начало которого в 10.00, достаточно приобрести в кассе билет в поместье Деда Мороза. Автобусы от главных ворот парка будут курсировать с 9 часов утра.