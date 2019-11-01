В Находке при взрыве на нефтяном танкере погибли 3 человека

Источник материала: СТВ

Новости России. В Находке едва не произошла экологическая катастрофа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В порту города на одном из нефтяных танкеров прогремел взрыв: три человека погибли.

Взрывная волна пробила корпус судна, однако разлива нефтепродуктов удалось избежать. По информации следователей, на танкере разорвало баллон с газовоздушной смесью. После чего начался пожар, однако члены экипажа смогли самостоятельно его потушить. Судно остается на плаву. Угрозы его затопления нет.



