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В День памяти предков в Минске к местам захоронений организовали дополнительный транспорт: какие есть маршруты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День памяти предков, или так называемые Осенние Деды отмечают 2 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храмах проводят службы, а люди идут на кладбища, зажигают свечи, убирают могилы умерших родственников. В связи с этим к местам захоронений организован дополнительный общественный транспорт.
Так, в столице сегодня проще добраться до Северного, Колодищанского, Чижовского, Западного и Михановичского кладбищ. Точки отправления автобусов – ближайшие диспетчерские станции. Основной пассажиропоток на себя взяли пункты Карбышева, Карастояновой, Уручье-2, Чижовка, Автозаводская и Юго-Западная. Автобусы будут курсировать до 17 часов.
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В День памяти предков в Минске к местам захоронений организовали дополнительный транспорт: какие есть маршруты
Новости Беларуси. День памяти предков, или так называемые Осенние Деды отмечают 2 ноября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В храмах...
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