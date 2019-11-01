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«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зеленая суббота. 2 ноября в Минске чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь вышли на посадку деревьев. Уже буквально через час вдоль проспекта Победителей в районе заказника «Лебяжий» было высажено 90 серебристых ив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не единичная акция, а настоящая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней в том или ином месте высаживать. Например, вдоль проспекта Победителей, с учетом трафика и обработки спецреагентами, высадили ясени. В целом ставку делают на вечнозеленые хвойные и кустарники. Уже этой осенью пустили корни 193 тысячи растений, в том числе 157 тысяч – вдоль МКАД.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Виталий Осипович, студент Белорусской государственной академии связи:
Екатерина Тумор, студентка Белорусского национального технического университета:
Сейчас благоприятный сезон для посадки деревьев. Кстати, присоединиться к озеленению столицы может каждый житель города. Еще в апреле 2019 года на специальном портале запустили крупнейший проект «Зеленый двор вместе!». Любой желающий может оставить заявку на посадку деревьев и кустарников на сайте. А коммунальные службы готовы предоставить посадочный материал, инвентарь и даже помочь в работе.
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«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь
Новости Беларуси. Зеленая суббота. 2 ноября в Минске чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь вышли на посадку деревьев. Уже буквально через час...
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