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«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

02.11.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зеленая суббота. 2 ноября в Минске чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь вышли на посадку деревьев. Уже буквально через час вдоль проспекта Победителей в районе заказника «Лебяжий» было высажено 90 серебристых ив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Это не единичная акция, а настоящая озеленительная стратегия. Причем к ней подходят и с практичной стороны – определяя, какой породы растения целесообразней в том или ином месте высаживать. Например, вдоль проспекта Победителей, с учетом трафика и обработки спецреагентами, высадили ясени. В целом ставку делают на вечнозеленые хвойные и кустарники. Уже этой осенью пустили корни 193 тысячи растений, в том числе 157 тысяч – вдоль МКАД. 

«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Есть нормы отпада – это естественный процесс, до 10 %. У нас по прошлому года было 5-7 %, даже ниже норматива.
Мы укутываем деревья, делаем подкормку деревьев. Делаем восстановительно-предупредительные мероприятия, которые позволяют уменьшить этот процесс отпада.

«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Виталий Осипович, студент Белорусской государственной академии связи:
Я здесь, чтобы сделать наш город краше и чище.

«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Екатерина Тумор, студентка Белорусского национального технического университета:
Я сегодня впервые сажаю деревья. Это на самом деле очень интересный опыт. Было бы здорово, если бы участвовало немного больше людей в этом и заботилось о природе.

Сейчас благоприятный сезон для посадки деревьев. Кстати, присоединиться к озеленению столицы может каждый житель города. Еще в апреле 2019 года на специальном портале запустили крупнейший проект «Зеленый двор вместе!». Любой желающий может оставить заявку на посадку деревьев и кустарников на сайте. А коммунальные службы готовы предоставить посадочный материал, инвентарь и даже помочь в работе. 

«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Люди в материале: Александр Дорохович, Виталий Осипович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Зеленая суббота. 2 ноября в Минске чиновники, общественные деятели, озеленители и молодежь вышли на посадку деревьев. Уже буквально через час...
 
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