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Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока
Источник материала: СТВ
Приятный цветочный декор, приятная музыка… Казалось бы, мы находимся на сеансе релаксотерапии. Да. Но этот сеанс для коров. Эта процедура увеличивает надои: в среднем одна корова здесь дает 27 литров молока в день.
Еще несколько лет назад буренкам здесь решили устраивать музыкальные паузы. Начиналось все вроде как ради шутки, а вот когда работники фермы заметили результат, коровы стали спокойней, а молока прибавилось, эксперимент продолжили.
Вадим Михаленок, первый заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:
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Приятный цветочный декор, приятная музыка… Казалось бы, мы находимся на сеансе релаксотерапии. Да. Но этот сеанс для коров. Эта процедура увеличивает надои: в...
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