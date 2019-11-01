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Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

02.11.2019 14:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приятный цветочный декор, приятная музыка… Казалось бы, мы находимся на сеансе релаксотерапии. Да. Но этот сеанс для коров. Эта процедура увеличивает надои: в среднем одна корова здесь дает 27 литров молока в день.

Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Еще несколько лет назад буренкам здесь решили устраивать музыкальные паузы. Начиналось все вроде как ради шутки, а вот когда работники фермы заметили результат, коровы стали спокойней, а молока прибавилось, эксперимент продолжили.

Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

Вадим Михаленок, первый заместитель директора сельскохозяйственного предприятия «Мазоловогаз»:
Пробовали разную музыку: и классическую, и попсу, и рок. Заметили, что коровы себя спокойней чувствуют, когда классическая музыка. Грамм 300-400 за счет музыки есть.

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Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Вадим Михаленок
 
Теги: Витебск
 
 
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Приятный цветочный декор, приятная музыка… Казалось бы, мы находимся на сеансе релаксотерапии. Да. Но этот сеанс для коров. Эта процедура увеличивает надои: в...
 
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