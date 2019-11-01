﻿ В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi

02.11.2019 13:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летняя водитель за рулём Audi двигалась по дороге Желудок – Кукини. На 3 км машина съехала на обочину и врезалась в дерево. 

В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Удар пришёлся на водительскую сторону автомобиля. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. 

К месту аварии были направлены специалисты, которые установят все обстоятельства случившегося. 

На прошлой неделе в Островецком районе перевернулся легковой автомобиль. 

В аварии погиб пассажир – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Собственник бизнеса говорит, что тараканы у клиента в еде – это нормально». За что уже сутки извиняется СЕО «Гаража»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика