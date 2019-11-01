В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летняя водитель за рулём Audi двигалась по дороге Желудок – Кукини. На 3 км машина съехала на обочину и врезалась в дерево.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Удар пришёлся на водительскую сторону автомобиля. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

К месту аварии были направлены специалисты, которые установят все обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе в Островецком районе перевернулся легковой автомобиль.