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В аварии в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина.
Как
Удар пришёлся на водительскую сторону автомобиля. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
К месту аварии были направлены специалисты, которые установят все обстоятельства случившегося.
На прошлой неделе в Островецком районе перевернулся легковой автомобиль.
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Новости Беларуси. 2 ноября около девяти утра в Щучинском районе в аварии погибла беременная женщина. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 39-летняя...
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