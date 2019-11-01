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В Минске задержан 80-летний пассажир, который «заминировал» самолёт

02.11.2019 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 1 ноября в Минске пенсионер заявил о минировании рейса в Национальном аэропорту. 

Как сообщает Следственный комитет, во время осуществления посадки на самолёт рейса Минск – Санкт-Петербург 80-летний пассажир сказал, что воздушное судно может взорваться. 

Прибывшие СПГ и СОГ провели осмотр места происшествия, взрывные устройства обнаружены не были. 

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Мужчина задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. 

Весной 2019 года был задержан гражданин, который сообщил о минировании станции метро «Уручье».

На несколько часов были закрыты три станции – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 1 ноября в Минске пенсионер заявил о минировании рейса в Национальном аэропорту.  Как сообщает Следственный комитет, во время...
 
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