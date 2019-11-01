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В Минске задержан 80-летний пассажир, который «заминировал» самолёт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 1 ноября в Минске пенсионер заявил о минировании рейса в Национальном аэропорту.
Как
Прибывшие СПГ и СОГ провели осмотр места происшествия, взрывные устройства обнаружены не были.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Мужчина задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.
Весной 2019 года был задержан гражданин, который сообщил о минировании станции метро «Уручье».
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Новости Беларуси. Вечером 1 ноября в Минске пенсионер заявил о минировании рейса в Национальном аэропорту. Как сообщает Следственный комитет, во время...
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