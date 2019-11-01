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У православных верующих и католиков сегодня день памяти предков

02.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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У православных верующих и католиков сегодня день памяти предков
У православных верующих сегодня Димитриевская родительская суббота, у католиков — День памяти (Деды). Оба праздника посвящены поминовению усопших.

У католиков День памяти традиционно проходит 2 ноября. В православии день поминовения приходится на ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.

Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков — неотъемлемая часть христианства. В христианском мировосприятии нет мертвых. У бога все живы, а души усопших людей пребывают вместе с нами в единой Церкви.

Согласно христианской вере, предки ждут от своих потомков молитвенной помощи. Накануне родительской субботы в православных храмах совершается поминальная служба — парастас. В сам день поминовения служится Божественная литургия, за которой следует панихида.

Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших напоминает о том, что люди должны чтить тех, кто ушел из жизни, но находится в чистилище и должен очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут только добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших.

Христиане должны позаботиться о том, чтобы перед праздником были убраны могилы их родных и близких, а также заброшенные могилы поблизости. Достойным воспоминанием об усопшем является зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего — молитва об упокоении души.

По информации БелТА

 
 
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> У православных верующих сегодня Димитриевская родительская суббота, у католиков — День памяти (Деды). Оба праздника посвящены поминовению усопших. У католиков...
 
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