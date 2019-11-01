В Минске задержали 80-летнего пассажира, сообщившего о бомбе в самолете

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В аэропорту Минска задержали 80-летнего пассажира, сообщившего о якобы заминированном самолете. Против пожилого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА .

Мужчина заявил о бомбе на борту во время посадки на самолет, летевший из белорусской столицы в Санкт-Петербург накануне вечером. На место прибыли саперы. Однако взрывное устройство обнаружено не было. Дело возбуждено о заведомо ложном сообщении об опасности (часть 1 статьи 340 УК Беларуси).