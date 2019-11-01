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В Минске задержали 80-летнего пассажира, сообщившего о бомбе в самолете
02.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В аэропорту Минска задержали 80-летнего пассажира, сообщившего о якобы заминированном самолете. Против пожилого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает
Мужчина заявил о бомбе на борту во время посадки на самолет, летевший из белорусской столицы в Санкт-Петербург накануне вечером. На место прибыли саперы. Однако взрывное устройство обнаружено не было. Дело возбуждено о заведомо ложном сообщении об опасности (часть 1 статьи 340 УК Беларуси).
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Против пожилого мужчины возбуждено уголовное дело.
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