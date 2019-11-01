В 21 веке рабов продают через Instagram

В Кувейте работорговцы через Instagram и другие приложения от Google и Apple размещали объявления о продаже людей.









сообщает ВВС. Об этомВВС.





Работорговцы продавали женщин в качестве домашней прислуги в помощью хештегов, например, maids for sale (служанки на продажу).





nv.ua После публикации расследования ВВС, власти Кувейта потребовали удалить эти аккаунты, а также заставили работорговцев подписать юридическое обязательство не заниматься торговлей людьми, публикует



