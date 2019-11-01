|
В 21 веке рабов продают через Instagram
Источник материала: Партизан
В Кувейте продавали женщин для работы по дому
В Кувейте работорговцы через Instagram и другие приложения от Google и Apple размещали объявления о продаже людей.
Об этом
Работорговцы продавали женщин в качестве домашней прислуги в помощью хештегов, например, maids for sale (служанки на продажу).
После публикации расследования ВВС, власти Кувейта потребовали удалить эти аккаунты, а также заставили работорговцев подписать юридическое обязательство не заниматься торговлей людьми, публикует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кувейте продавали женщин для работы по дому
|
Свежие газеты
Архив (Разное)