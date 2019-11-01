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В 21 веке рабов продают через Instagram

02.11.2019 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кувейте продавали женщин для работы по дому

В Кувейте работорговцы через Instagram и другие приложения от Google и Apple размещали объявления о продаже людей.


Об этом сообщает ВВС.

Работорговцы продавали женщин в качестве домашней прислуги в помощью хештегов, например, maids for sale (служанки на продажу).

После публикации расследования ВВС, власти Кувейта потребовали удалить эти аккаунты, а также заставили работорговцев подписать юридическое обязательство не заниматься торговлей людьми, публикует nv.ua
 
 
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В Кувейте продавали женщин для работы по дому
 
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