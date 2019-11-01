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Названы страны с самыми мощными ВВС
Источник материала: Партизан
Аналитический центр Global Firepower назвал ТОП-10 стран с самыми мощными ВВС.
Как
На балансе Соединенных Штатов находится 13 тыс. 362 единицы авиационной техники ВВС.
Вторую строчку занимает Россия. На вооружении российской армии 3 тыс. 914 единиц техники.
Далее следуют Китай (3 тыс. 35), Индия (2 тыс. 185), Южная Корея (1 тыс. 560), Япония - (1 тыс. 508), Пакистан (1 тыс. 281), Франция (1 тыс. 262) и Египет (1 тыс. 132).
Турция занимает десятую строчку. Страна владеет 1 тыс. 56 единицами авиатехники ВВС.
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Аналитический центр Global Firepower назвал ТОП-10 стран с самыми мощными ВВС.
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