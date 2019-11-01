







pressball.by Ранее оба специалиста вместе работали в "Адмирале" и "Сибири", пишет





После создания КХЛ Спиридонов подписал контракт с "Барысом", где провел два сезона с 2008 по 2010 годы и показал наивысшую результативность в карьере (111 матчей, 96 очков). Затем после двух сезонов в минском "Динамо", магнитогорском "Металлурге" и "Ак Барсе" вновь вернулся в Казахстан. В сезоне-2013/14 выступал за "Барыс" и "Торпедо", после чего завершил карьеру игрока, — сообщает офсайт "леопардов".



