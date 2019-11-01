Белорус Руслан Алехно провалился на шоу «Голос». Реакция жюри, мягко говоря, удивила

tut.by Певец исполнял песню Яака Йоалы «Подберу музыку». Однако никто из жюри не повернулся к артисту и, тем самым, оставил его за бортом шоу, пишет





По словам Полины Гагариной, которая знакома с Алехно, на ее выбор (а вернее, «невыбор») повлияла усталость: «Это ужасно. Я пропустила».





Сергей Шнуров пошутил, что во время песни отвлекся на Константина Меладзе, который пританцовывал, потому что «Константин редко танцует».









Излишняя академичность в выступлении белоруса не понравилась Валерию Сюткину, а упомянутый выше Меладзе сказал, что пение Алехно похоже на «ресторанное», которое нужно слушать «выпивши».





Фронтмен группировки «Ленинград» парировал: «Уж поверьте мне, если бы я почувствовал ресторан, я бы повернулся. Ресторана было маловато, честно говоря. Артист хороший!»





Когда Руслан появился за кулисами, он сказал ведущему Дмитрию Нагиеву, что уходит из студии с чувством выполненного долга и «не будет жалеть в 60 лет, что не пошел на проект».



