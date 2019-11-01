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Трагедия: в Барановичском районе футбольные ворота придавили школьника

02.11.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ребенок погиб во время футбольного матча.

По информации Следственного комитета, трагедия произошла вчера в агрогородке Русино. 11-летний местный парнишка отмечал первый день каникул игрой в футбол вместе с друзьями. В одном из моментов он решил повиснуть на перекладине и стал раскачиваться. Но не учел того, что ворота не были должным образом закреплены - они опрокинулись и придавили ребенка, пишет Вечерний Брест

Полученные травмы оказались слишком тяжелыми - даже спешно прибывшая реанимационная бригада скорой помощи парнишке помочь уже не смогла, ребенок скончался. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.
 
Теги: Брест
 
 
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