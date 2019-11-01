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Куда уйдет доля белорусского бюджета? На долги, суды и милицию?
Источник материала: Партизан
Львиная доля белорусского бюджета уйдет на долги, суды и милицию Власти планируют потратить на обслуживание госдолга столько же, сколько на медицину и образование.
Это следует из проекта бюджета на будущий год,
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Львиная доля белорусского бюджета уйдет на долги, суды и милицию Власти планируют потратить на обслуживание госдолга столько же, сколько на медицину и...
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