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Каллаур заявил о готовности уйти в отставку в случае невыполнения целей по инфляции

02.11.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур считает необходимым внести изменения в Банковский кодекс и законодательно закрепить обязательство руководства Нацбанка уйти в отставку в случае невыполнения целей по инфляции.

"В Банковском кодексе (в проекте изменений - ИФ) мы определили ответственность правления Национального банка - если цель по инфляции не будет выполняться, то это не повод, а обязанность нас отправить в отставку", - заявил Каллаур, закрывая прошедший в пятницу в Минске форум с участием руководства ЦБ РФ в связи с 25-летием белорусского рубля, пишет Интерфакс.



«Это должно быть в законодательстве. Но при такой ответственности должна быть обеспечена и операционная независимость центрального банка. Иначе ничего не будет. В первую очередь, не будет доверия», - подчеркнул глава НББ.

По его словам, в основе стабильной инфляции «лежит ответственная политика Национального банка и правительства и правильная коммуникация». «За этим стоят 
большие-большие, как говорят в народе, дела», - отметил Каллаур.


Подчеркивая важность перехода к режиму таргетирования инфляции, он заявил: «Я призываю все власти Беларуси не только нас услышать, но и помочь реализовать все эти замыслы в интересах Республики Беларусь».

Как сообщалось, Нацбанк намерен перейти к режиму таргетирования инфляции при реализации денежно-кредитной политики с 1 января 2021 года. С 2015 года НББ реализует денежно-кредитную политику в режиме монетарного таргетирования.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур считает необходимым внести изменения в Банковский кодекс и законодательно закрепить...
 
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