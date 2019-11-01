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"Колхозная диктатура" и "баста" - красная тряпка для цензоров?

02.11.2019 13:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат по Светлогорскому избирательному округу №46 от партии БНФ Дмитрий Савич не дождался своего предвыборного выступления на телеканале "Беларусь 3". Его сняли с эфира.




В своем выступлении Савич, как и многие активисты "Европейской Беларуси", использовал тот же самый набор тезисов, которые приводили к вынесению предупреждений и запрету выступлений другим представителям этой гражданской кампании:

"Есть такое хорошее слово "баста". Что в переводе означает хватит, достаточно. Так вот наша кампания говорит "баста колхозной диктатуры", "баста появлению около наших домов смертельно опасных предприятий", которые отравляют людей и окружающую среду, "баста строительству таким способом атомной станции в Островце", "баста нищете и бесправию народа Беларуси"! Живет Беларусь!".

Как отмечают правозащитники, кандидаты от "Европейской Беларуси" – в "лидерах" по вынесению им предупреждений и цензурированию выступлений якобы за оскорбления и клевету в отношении должностных лиц.
 
 
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Кандидат по Светлогорскому избирательному округу №46 от партии БНФ Дмитрий Савич не дождался своего предвыборного выступления на телеканале "Беларусь 3". Его сняли...
 
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