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Александра Саснович: у меня нет друзей в теннисном мире
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Александра Саснович ответила на несколько вопросов от подписчиков в инстаграме.
Мой папа всегда очень спокоен и сосредоточен. Он знает, как вести со мной. Ему 51 год, но, на мой взгляд, он выглядит моложе, чем ему есть.
Саша, кто сейчас твой тренер?
У меня сейчас нет тренера. Александр Ленючев меня больше не тренирует.
Где собираешься проводить отпуск?
В Дубае.
Что скажешь про Кори Гауфф?
С Кори Гауфф я однажды тренировалась на "US Open". Мне она очень понравилась, когда она еще получала" уайлд-кард. Я, когда ее впервые увидела, говорю папе: "Оу, смотри, какая она крутая!"
Саша, есть ли у тебя в мире тенниса подруги среди соперниц?
Подруг нет. Но есть девчонки, с которыми хорошо общаюсь, коллеги. Честно говоря, в дружбу между теннисистками не особо верю. Но это лично мое мнение.
Какое лично для тебя самое удобное время для игр?
Мне нравится вечером играть. В часов 7-8.
За кем из теннисисток следила в детстве?
Ким Клийстерс, Штеффи Граф, Дженифер Каприати... Но больше всего мне, конечно, нравилось, как играла Клийстерс.
Любишь ли настольный теннис?
В настольный теннис я не очень любитель. Если поиграю час-два, уже хорошо. Мне больше нравится бадминтон.
Что скажешь о Данииле Медведеве?
Медведев очень крут. Он за сезон спрогрессировал невероятно. Он играет очень умно, непредсказуемо. У него просто уникальный мозг. Нравится мне больше всех из русских теннисистов.
А о Егоре Герасимове?
Он большой молодец. Очень рада за него. Правда. Егор нашел свою игру. Меня радуют результаты людей, которые усиленно работают и честно все делают.
Вы с Ариной Соболенко друзья?
Повторюсь, у меня нет друзей в теннисном мире.
Какие турниры ты больше всего любишь?
Австралийские. Наверное, это "Australian Open". А что касается престижности, то, наверное, престижнее всего выиграть "Уимблдон"
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Белорусская теннисистка Александра Саснович ответила на несколько вопросов от подписчиков в инстаграме.
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