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Александра Саснович: у меня нет друзей в теннисном мире

02.11.2019 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Александра Саснович ответила на несколько вопросов от подписчиков в инстаграме.



Мой папа всегда очень спокоен и сосредоточен. Он знает, как вести со мной. Ему 51 год, но, на мой взгляд, он выглядит моложе, чем ему есть.

Саша, кто сейчас твой тренер?
У меня сейчас нет тренера. Александр Ленючев меня больше не тренирует.

Где собираешься проводить отпуск?
В Дубае.

Что скажешь про Кори Гауфф?
С Кори Гауфф я однажды тренировалась на "US Open". Мне она очень понравилась, когда она еще получала" уайлд-кард. Я, когда ее впервые увидела, говорю папе: "Оу, смотри, какая она крутая!"

Саша, есть ли у тебя в мире тенниса подруги среди соперниц?
Подруг нет. Но есть девчонки, с которыми хорошо общаюсь, коллеги. Честно говоря, в дружбу между теннисистками не особо верю. Но это лично мое мнение.

Какое лично для тебя самое удобное время для игр?
Мне нравится вечером играть. В часов 7-8.

За кем из теннисисток следила в детстве?
Ким Клийстерс, Штеффи Граф, Дженифер Каприати... Но больше всего мне, конечно, нравилось, как играла Клийстерс.

Любишь ли настольный теннис?
В настольный теннис я не очень любитель. Если поиграю час-два, уже хорошо. Мне больше нравится бадминтон.


Что скажешь о Данииле Медведеве?
Медведев очень крут. Он за сезон спрогрессировал невероятно. Он играет очень умно, непредсказуемо. У него просто уникальный мозг. Нравится мне больше всех из русских теннисистов.

А о Егоре Герасимове?
Он большой молодец. Очень рада за него. Правда. Егор нашел свою игру. Меня радуют результаты людей, которые усиленно работают и честно все делают.

Вы с Ариной Соболенко друзья?
Повторюсь, у меня нет друзей в теннисном мире.

Какие турниры ты больше всего любишь?
Австралийские. Наверное, это "Australian Open". А что касается престижности, то, наверное, престижнее всего выиграть "Уимблдон"
 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович ответила на несколько вопросов от подписчиков в инстаграме.
 
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