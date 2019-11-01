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Новый Kia Soul российской сборки: стартовало производство полного цикла

02.11.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На калининградском заводе «Автотор» введена в эксплуатацию новая линия сварки для кузовов легковых автомобилей — предприятие приступило к производству по полному циклу (CKD) кроссовера Kia Soul третьего поколения.


До недавнего времени компактный «паркетник» Kia выпускали в Калининграде «отверточным» способом. Теперь же «Автотор» расширил гамму выпускаемых по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) моделей Kia до четырех машин — кроме нового Soul это также кроссовер Sorento и седаны Cerato и Cerato Classic.


Новая сварочная линия с модернизированным оборудованием располагает мощностью до 30 тысяч кузовов в год. Инвестиции в оснащение новой сварочной линии на производстве составили более 20 миллионов евро. Таким образом, общая мощность сварочного комплекса в Калининграде составляет до 100 тысяч кузовов в год — на «Автоторе» работают три линии по сварке кузовов легковушек Kia и линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai.


Производимый на «Автоторе» Soul доступен с двумя бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 л (123 л.с.) и 2 л (150 л.с.), а также 200-сильным турбодвигателем 1.6 T-GDI. Стоимость «паркетника» после перевода на производство полного цикла осталась прежней — в России новый Soul предлагается от 1 029 900 рублей (16 тысяч долларов по текущему курсу).

 
 
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На калининградском заводе «Автотор» введена в эксплуатацию новая линия сварки для кузовов легковых автомобилей - предприятие приступило к производству по...
 
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