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В Докшицком районе опрокинулся Renault: непристегнутые водитель и его жена вылетели из салона

02.11.2019 16:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супруги пострадали при опрокидывании автомобиля в Докшицком районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 2 ноября, около 11.00, вблизи деревни Сверки. По предварительной информации, 47-летний водитель Renault ехал по трассе Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель и его 32-летняя жена получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В ГАИ отметили, что супруги не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому при опрокидывании их обоих выбросило из салона автомобиля.

 
 
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