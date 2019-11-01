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«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок
Источник материала: СТВ
От теории к практике. Изобретения ученых сразу внедряются на агропроизводства. На этой ферме коров обхаживают, словно они в салоне красоты.
Буренкам регулярно предоставляют услуги «солярий» и «пенные вечеринки». Однако сеансы эти не для пущего пафоса, а исключительно из профилактических соображений.
Артем Финогенов, заведующий отделом Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству:
А вот чтобы эффективней усваивался у коров кальций, нужен витамин Д. Его-то и получают в вертикальном солярии.
Артем Финогенов:
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От теории к практике. Изобретения ученых сразу внедряются на агропроизводства. На этой ферме коров обхаживают, словно они в салоне красоты. О развитии...
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