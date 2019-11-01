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«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

02.11.2019 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От теории к практике. Изобретения ученых сразу внедряются на агропроизводства. На этой ферме коров обхаживают, словно они в салоне красоты.

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

Буренкам регулярно предоставляют услуги «солярий» и «пенные вечеринки». Однако сеансы эти не для пущего пафоса, а исключительно из профилактических соображений.

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

Артем Финогенов, заведующий отделом Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству:
Корова не может сама себе помыть копыта, и мы должны ей в этом плане чем-то помочь. Это очень здорово профилактирует заболевания конечностей.

Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

А вот чтобы эффективней усваивался у коров кальций, нужен витамин Д. Его-то и получают в вертикальном солярии.

От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

Артем Финогенов:
Сейчас идет концепция в мировой практике, что корова должна быть не только здоровой, но и счастливой. Поэтому, чтобы обеспечить ей комфортное существование на крупных промышленных комплексах, применяются разные ухищрения.

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Артем Финогенов, Анастасия Дехтяр
 
Теги: Витебск
 
 
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От теории к практике. Изобретения ученых сразу внедряются на агропроизводства. На этой ферме коров обхаживают, словно они в салоне красоты. О развитии...
 
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