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Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей

02.11.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вам никогда не приходила в голову мысль, что маленькие дети чем-то похожи на домашних питомцев? Их тоже не всегда хочется заводить себе, но вот поиграть с ними в гостях – дело святое. А ещё фотографии с детьми, которые попадают в смешные ситуации, пользуются, вероятно, не меньшей популярностью, чем снимки с наглыми котами и набедокурившими собаками. 

Фотограф Ивона Подлясинская захотела пойти дальше и не останавливаться на смешных моментах. Она решила поездить по миру, чтобы сделать снимки маленьких детей в различной обстановке и с красивыми пейзажами. 

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей 

Бельгия

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Великобритания

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Венгрия

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Германия

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Ирландия

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Италия

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Китай

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Польша

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Россия

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Словения

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

США

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Швеция

Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей
Фото: instagram.com/iwonapodlasinska 

Люди в материале: Ивона Подлясинская
 
 
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Вам никогда не приходила в голову мысль, что маленькие дети чем-то похожи на домашних питомцев? Их тоже не всегда хочется заводить себе, но вот поиграть с ними в...
 
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