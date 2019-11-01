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Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев. Появилась она в живописном месте – на изгибе Днепра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вдоль дорожек, украшенных витыми арками, – 75 кленов. Именно столько лет белорусы живут под мирным небом. Неслучайно выбраны и саженцы. Клен – символ удачи, а в Китае и Японии его считают деревом влюбленных.
Со временем аллея может превратиться в настоящий парк. Жители Орши в знак любого значимого события смогут высадить здесь свое семейное древо.
Вероника Нехороших, жительница Орши:
Светлана Букштынова, жительница Орши:
Создание нового парка – очередной этап по озеленению городов Беларуси. Подобные аллеи, скверы семейных деревьев активисты БРСМ уже высадили в десятках мест по всей стране. Проект подразумевает создание семейных парков в каждом регионе страны.
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Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев. Появилась она в живописном месте – на изгибе Днепра,...
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