ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

02.11.2019 15:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев. Появилась она в живописном месте – на изгибе Днепра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

Вдоль дорожек, украшенных витыми арками, – 75 кленов. Именно столько лет белорусы живут под мирным небом. Неслучайно выбраны и саженцы. Клен – символ удачи, а в Китае и Японии его считают деревом влюбленных.

Со временем аллея может превратиться в настоящий парк. Жители Орши в знак любого значимого события смогут высадить здесь свое семейное древо.

Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

Вероника Нехороших, жительница Орши:
Как говорят, нужно посадить дерево, вырастить ребенка и построить дом. Государство нам помогло построить дом, мы родили троих детей и сегодня, участвуя в этой акции, посадили семейное дерево.

Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

Светлана Букштынова, жительница Орши:
Вместе мы 55 лет, отметили изумрудную свадьбу. Секрет счастья – в умении уступать друг другу, уважать друг друга. Ну и без любви никак нельзя: сколько бы лет не было – это обязательно. Наверное, счастье в семье, детях, внуках. Это самое главное – в работе.

Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

Создание нового парка – очередной этап по озеленению городов Беларуси. Подобные аллеи, скверы семейных деревьев активисты БРСМ уже высадили в десятках мест по всей стране. Проект подразумевает создание семейных парков в каждом регионе страны.

«Сделать город краше и чище». На посадку деревьев в Минске вышли чиновники, общественные деятели, озеленители и молодёжь

Люди в материале: Вероника Нехороших, Светлана Букштынова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев. Появилась она в живописном месте – на изгибе Днепра,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Падчас выбуху на танкеры ў Находцы загінулі тры чалавекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика