Не для слабаков: в Бангкоке прошли соревнования по поеданию 6-килограммового бургера

Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. В Бангкоке прошли соревнования по поеданию гигантского бургера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он весит около 6 килограммов, состоит из огромных кусков хлеба, многочисленных слоев бекона, жареных колец лука, овощей и майонеза. Одним словом, это блюдо не для слабаков. Для победы бургер-великан необходимо съесть за 9 минут. Приз – 330 долларов и сытый желудок.



















