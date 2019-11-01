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Не для слабаков: в Бангкоке прошли соревнования по поеданию 6-килограммового бургера
Источник материала: СТВ
Новости Таиланда. В Бангкоке прошли соревнования по поеданию гигантского бургера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он весит около 6 килограммов, состоит из огромных кусков хлеба, многочисленных слоев бекона, жареных колец лука, овощей и майонеза. Одним словом, это блюдо не для слабаков. Для победы бургер-великан необходимо съесть за 9 минут. Приз – 330 долларов и сытый желудок.
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Новости Таиланда. В Бангкоке прошли соревнования по поеданию гигантского бургера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он весит около 6 килограммов,...
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