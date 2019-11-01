В Канаде ураган обесточил более миллиона домов

Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Канаде более миллиона домов остались без электричества из-за урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия принесла с собой сильные ливни и штормовой ветер. Больше всего пострадала провинция Квебек. Там порывы ветра достигают 30 м/с. Повалены деревья и столбы. Некоторые участки автомобильных дорог перекрыты. Предполагается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшие два дня.







