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В Канаде ураган обесточил более миллиона домов
Источник материала: СТВ
Новости Канады. В Канаде более миллиона домов остались без электричества из-за урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия принесла с собой сильные ливни и штормовой ветер. Больше всего пострадала провинция Квебек. Там порывы ветра достигают 30 м/с. Повалены деревья и столбы. Некоторые участки автомобильных дорог перекрыты. Предполагается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшие два дня.
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Новости Канады. В Канаде более миллиона домов остались без электричества из-за урагана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия принесла с собой...
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