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Столичные специалисты разработали мобильное приложение, через которое можно оплатить парковку

02.11.2019 15:13 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы установить программу, необходимо отсканировать QR-код. Он размещен на информационных стендах на стоянках. Средства будут снимать с баланса мобильного телефона. Теперь такая функция работает на большинстве открытых парковок. Возможности мобильного приложения будут расширять. С его помощью водители также смогут записаться на мойку машины и вызвать эвакуатор.
 
 
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Чтобы установить программу, необходимо отсканировать QR-код. Он размещен на информационных стендах на стоянках. Средства будут снимать с баланса мобильного...
 
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