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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные специалисты разработали мобильное приложение, через которое можно оплатить парковку Чтобы установить программу, необходимо отсканировать QR-код. Он размещен на информационных стендах на стоянках. Средства будут снимать с баланса мобильного...

Чтобы установить программу, необходимо отсканировать QR-код. Он размещен на информационных стендах на стоянках. Средства будут снимать с баланса мобильного телефона. Теперь такая функция работает на большинстве открытых парковок. Возможности мобильного приложения будут расширять. С его помощью водители также смогут записаться на мойку машины и вызвать эвакуатор.