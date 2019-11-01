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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дорожные службы Минска готовятся к зиме В самые холодные месяцы года расчищать проезжую часть и убирать снег будут более семисот единиц спецтехники и почти восемьсот работников. Сейчас активно готовят...

В самые холодные месяцы года расчищать проезжую часть и убирать снег будут более семисот единиц спецтехники и почти восемьсот работников. Сейчас активно готовят антигололедные смеси. В круглосуточном режиме коммунальные службы будут мониторить ситуацию на дорогах, что даст возможность оперативно реагировать на изменения погоды. На зимнюю резину переходят и автовладельцы. Ведь, как известно, подобранные по сезону шины - главное правило безопасности на дороге. С подробностями