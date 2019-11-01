Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.



Фото: UCI

Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч). В финишном спринте он опередил действующего чемпиона Европы испанца Себастьяна Мору и американца Эрика Янга.

Отметим, что 23-летний Евгений Королек является чемпионом мира-2018 и неоднократным победителем этапов Кубка мира в этой дисциплине. На Европейских играх-2019 он выиграл в скрэтче бронзовую медаль.

Кубок мира в Минске завершится в это воскресенье.