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Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.
Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч). В финишном спринте он опередил действующего чемпиона Европы испанца Себастьяна Мору и американца Эрика Янга.
Отметим, что 23-летний Евгений Королек является чемпионом мира-2018 и неоднократным победителем этапов Кубка мира в этой дисциплине. На Европейских играх-2019 он выиграл в скрэтче бронзовую медаль.
Кубок мира в Минске завершится в это воскресенье.
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Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.
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