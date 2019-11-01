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Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске

02.11.2019 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.


Фото: UCI

Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч). В финишном спринте он опередил действующего чемпиона Европы испанца Себастьяна Мору и американца Эрика Янга.

Отметим, что 23-летний Евгений Королек является чемпионом мира-2018 и неоднократным победителем этапов Кубка мира в этой дисциплине. На Европейских играх-2019 он выиграл в скрэтче бронзовую медаль.

Кубок мира в Минске завершится в это воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.
 
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