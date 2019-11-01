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Благоустройство дворов и ремонт дорог. Прямую субботнюю линию с жителями региона провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

02.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Благоустройство дворов и ремонт дорог. Прямую субботнюю линию с жителями региона провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик

Всего на прямую телефонную линию поступило 20 звонков. 

Практически все обращения от жителей областного центра. Волновали людей, в первую очередь, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог.

Одна из гродненок сетовала на высокую влажность и низкую температуру в квартире в период неотапливаемого межсезонья. По мнению женщины, решить эту проблему можно утеплением стен. Отсутствием отопления в рабочих цехах и помещениях также обеспокоен работник одного из гродненских предприятий. Оба вопроса адресованы соответствующим службам.

С просьбой проложить асфальтированную дорогу к своему дому и оборудовать водоотливы обратилась на прямую линию к заместителю председателя облисполкома жительница микрорайона Погораны-Кошевники. По словам женщины, ее участок находится в низине, из-за чего сильно затапливается, когда идут дожди. Гродненец, проживающий по улице Болдина, просил обратить внимание служб ЖКХ на состояние дорог во дворах. В «дорожных» вопросах поручено разобраться компетентным структурам.

Детальные разъяснения были даны жительнице Гродно по вопросу капитального ремонта многоквартирного дома. Обратившуюся на прямую линию в облисполком волновало, почему в ходе ремонтных работ в доме, где она проживает, была утеплена только одна наружная торцевая стена. 

Анна РАДЮК
Фото: Вадим ГОЛОТИКА
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Всего на прямую телефонную линию поступило 20 звонков.  Практически все обращения от жителей областного центра. Волновали людей, в первую очередь, вопросы...
 
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