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Благоустройство дворов и ремонт дорог. Прямую субботнюю линию с жителями региона провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
02.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Всего на прямую телефонную линию поступило 20 звонков.
Практически все обращения от жителей областного центра. Волновали людей, в первую очередь, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог.
Одна из гродненок сетовала на высокую влажность и низкую температуру в квартире в период неотапливаемого межсезонья. По мнению женщины, решить эту проблему можно утеплением стен. Отсутствием отопления в рабочих цехах и помещениях также обеспокоен работник одного из гродненских предприятий. Оба вопроса адресованы соответствующим службам.
С просьбой проложить асфальтированную дорогу к своему дому и оборудовать водоотливы обратилась на прямую линию к заместителю председателя облисполкома жительница микрорайона Погораны-Кошевники. По словам женщины, ее участок находится в низине, из-за чего сильно затапливается, когда идут дожди. Гродненец, проживающий по улице Болдина, просил обратить внимание служб ЖКХ на состояние дорог во дворах. В «дорожных» вопросах поручено разобраться компетентным структурам.
Детальные разъяснения были даны жительнице Гродно по вопросу капитального ремонта многоквартирного дома. Обратившуюся на прямую линию в облисполком волновало, почему в ходе ремонтных работ в доме, где она проживает, была утеплена только одна наружная торцевая стена.
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Благоустройство дворов и ремонт дорог. Прямую субботнюю линию с жителями региона провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
Всего на прямую телефонную линию поступило 20 звонков. Практически все обращения от жителей областного центра. Волновали людей, в первую очередь, вопросы...
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