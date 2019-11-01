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Районные «Дожинки-2019» празднуют в Копачах. Фоторепортаж
02.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Большой праздник урожая отмечает Мстиславщина. Подведены итоги аграрного сезона, поздравления принимали лучшие труженики села.
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Большой праздник урожая отмечает Мстиславщина. Подведены итоги аграрного сезона, поздравления принимали лучшие труженики села. Сообщение Районные «Дожинки-2019»...
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