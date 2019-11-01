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Насыщенная неделя получилась для жителей восточного региона

02.11.2019 15:17 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Могилевская область расширяет географию сотрудничества - теперь и с поднебесным Тяньцзинем. Волонтеры региона учатся оказывать помощь избирателям с ограниченными возможностями. "Золотой шлягер" снова пожаловал на родину фестиваля. Насыщенная неделя получилась для жителей восточного региона. Андрей Ястребов - о его ярких событиях.
 
 
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Могилевская область расширяет географию сотрудничества - теперь и с поднебесным Тяньцзинем. Волонтеры региона учатся оказывать помощь избирателям с...
 
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