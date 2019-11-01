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В Пинском районе столкнулись грузовики, понадобилась помощь спасателей
02.11.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В МЧС
Сообщение о случившемся недалеко от деревни Гончары ДТП поступило спасателям в 5:22.
— Когда к месту вызова прибыли подразделения
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
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В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера утром в Пинском районе. Столкнулись автомобили DAF и ГАЗ, причем последний от удара съехал в кювет и перевернулся....
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