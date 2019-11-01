В Пинском районе столкнулись грузовики, понадобилась помощь спасателей

Источник материала: Виртуальный Брест

В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера утром в Пинском районе. Столкнулись автомобили DAF и ГАЗ, причем последний от удара съехал в кювет и перевернулся. Водителя зажало внутри кабины.





Сообщение о случившемся недалеко от деревни Гончары ДТП поступило спасателям в 5:22.

— Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС , было установлено, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей: ГАЗ-3310 и DAF. Первый из них съехал в кювет и перевернулся, внутри оказался заблокирован водитель, — рассказали в МЧС .









Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался.





В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.