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В Пинском районе столкнулись грузовики, понадобилась помощь спасателей

02.11.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера утром в Пинском районе. Столкнулись автомобили DAF и ГАЗ, причем последний от удара съехал в кювет и перевернулся. Водителя зажало внутри кабины.

В Пинском районе столкнулись грузовики, понадобилась помощь спасателей

Сообщение о случившемся недалеко от деревни Гончары ДТП поступило спасателям в 5:22.

— Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей: ГАЗ-3310 и DAF. Первый из них съехал в кювет и перевернулся, внутри оказался заблокирован водитель, — рассказали в МЧС.

В Пинском районе столкнулись грузовики, понадобилась помощь спасателей

В Пинском районе столкнулись грузовики, понадобилась помощь спасателей

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался.

В Пинском районе столкнулись грузовики, понадобилась помощь спасателей

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

 
 
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  В МЧС сообщили об аварии, которая произошла вчера утром в Пинском районе. Столкнулись автомобили DAF и ГАЗ, причем последний от удара съехал в кювет и перевернулся....
 
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