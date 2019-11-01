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"Самобытные образы современности" демонстрируют на выставке в Минске
Источник материала: БTТрадиционные рушники, народную одежду, а также уникальные скатерти. "Самобытные образы современности" демонстрируют на выставке в Минске. Столичные мастера презентуют свои изделия в разных техниках - от вязания крючком до болгарской вышивки, а также делятся с гостями творческим кладом своих предков. На выставке можно ознакомиться с экспонатами первой половины ХХ века, которые отображают самобытное творчество наших предков.
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Традиционные рушники, народную одежду, а также уникальные скатерти. "Самобытные образы современности" демонстрируют на выставке в Минске. Столичные мастера...
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