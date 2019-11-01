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В нынешнем году агропромышленный комплекс Витебщины пополнился 120 дипломированными работниками
Источник материала: БTПервая трудовая осень. Для молодых специалистов, которые после окончания учебных заведений пришли на первое рабочее место, сейчас самое ответственное время. Надо зарекомендовать себя и скорее набраться опыта. В нынешнем году агропромышленный комплекс Витебщины пополнился 120 дипломированными работниками. Им дают жилье и материальную помощь. Главная задача - заинтересовать и удержать молодежь в деревне. О планах на будущее у молодых специалистов спросила Ольга Масловская.
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Первая трудовая осень. Для молодых специалистов, которые после окончания учебных заведений пришли на первое рабочее место, сейчас самое ответственное время. Надо...
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