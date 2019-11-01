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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси завершается заготовка сахарной свеклы Лидером по урожайности и темпам уборки сладкого корнеплода традиционно является Гродненская область. Здесь собирают свыше 500 центнеров с гектара, а собрать...

Лидером по урожайности и темпам уборки сладкого корнеплода традиционно является Гродненская область. Здесь собирают свыше 500 центнеров с гектара, а собрать осталось всего около 30% от засеянных площадей. Параллельно с заготовкой идет отгрузка сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия. Подробности у