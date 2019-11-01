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В Беларуси завершается заготовка сахарной свеклы

02.11.2019 15:19 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Лидером по урожайности и темпам уборки сладкого корнеплода традиционно является Гродненская область. Здесь собирают свыше 500 центнеров с гектара, а собрать осталось всего около 30% от засеянных площадей. Параллельно с заготовкой идет отгрузка сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия. Подробности у Юрия Карнеловича.
 
 
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Лидером по урожайности и темпам уборки сладкого корнеплода традиционно является Гродненская область. Здесь собирают свыше 500 центнеров с гектара, а собрать...
 
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