ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

The Times (Великобритания): русские наемники «обезглавлены» мозамбикскими исламистами

02.11.2019 16:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает издание, в Мозамбике были убиты десять русских наемников из «группы Вагнера».

Аналитики удивлены такими потерями и пришли к выводу, что задачи этой группы, тесно связанной с Владимиром Путиным, не ограничиваются предоставлением стратегической поддержки правительству Мозамбика, пишет inosmi.ru

Кейптаун, Москва — По имеющейся информации, десять русских наемников были убиты (некоторые из них обезглавлены) в Мозамбике, где они боролись с повстанцами и способствовали таким образом росту влияния Москвы в Африке.



фото: www.press.lv



По данным газеты Carta de Mocambique, пять бойцов «группы Вагнера», тесно связанной с президентом Путиным организации, попали в засаду на севере страны и были убиты исламистами вместе с 20 правительственными солдатами. В воскресенье три армейских грузовика попали под обстрел и загорелись во время атаки.


Ранее еще пять человек из «группы Вагнера» были убиты в боях с джихадистами. Все погибшие входили в состав прибывшего из России в сентябре группы из 200 человек, база которых находится в этом государстве на юге Африки. Там же размещаются три ударных вертолета и их экипажи.

Аналитики были удивлены потерей такого большого количества русских бойцов, что свидетельствует о том, что «группа Вагнера» предоставляет значительно больше услуг, а не только стратегическую поддержку правительству Мозамбика. Кроме того, есть основание говорить о том, что те джихадисты, против которых они воюют, имеют боевой опыт и настроены весьма решительно.

Эти бойцы были убиты в отдаленной провинции Кабу-Делгаду, где исламисты, как сообщают местные средства информации, устроили засаду на дороге и совершили нападение на колонну наемников и правительственных солдат. Правительство страны сталкивается с проблемами, пытаясь сдержать вооруженный конфликт, начавшийся два года назад. Его жертвами уже стали сотни мирных жителей в отдаленных деревнях, а дома некоторых оставшихся в живых были сожжены. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) взяла на себя ответственность за примерно десять подобного рода инцидентов, произошедших с начала июня.


В 2010 году большие запасы природного газа были обнаружены у берегов того района, где действовали повстанцы. Мозамбик, одна из самых бедных стран мира, надеется получить миллиарды долларов в виде инвестиций, в том числе от Роснефти, российского нефтяного гиганта.

Министры обороны России и Мозамбика подписали в апреле прошлого года соглашение о развитии военных связей. В соответствии с заключенной сделкой, российские военные корабли получили возможность заходить в порты Мозамбика.

Принято считать, что «группу Вагнера» финансирует Евгений Пригожин, бизнесмен, которого называют «шеф-поваром Путина», поскольку Кремль заключил с ним контракт на организацию питания. Кроме того, эта компания вовлечена в конфликт на Украине и в Сирии, а также в нескольких странах Африки, а использование бойцов «группы Вагнера» дает возможность Москве отрицать свою причастность. 

Ранее появились сообщения о гибели членов «группы Вагнера» в Ливии, в стране, обладающей значительными запасами нефти и оказавшейся в кризисной ситуации в результате гражданской войны.

Вовлеченность России в Африке увеличивается по мере сокращения влияния там Соединенных Штатов. В прошлом месяце в России проходил африканский саммит, в работе которого приняли участие более 40 лидеров этого континента. 

Представитель российского посольства в Мапуту, столице Мозамбика, сообщил, что не располагает информацией о недавних убийствах. «Мы сами с большим удивлением узнали об этом из средств массовой информации», — отметил этот представитель в беседе с корреспондентом информационного агентства «Интерфакс».

Прибытие российских военных в эту бывшую португальскую колонию совпало с президентскими выборами, победу на которых одержал занимавший пост президента Филипе Ньюси.

Жасмин Опперман (Jasmine Opperman), эксперт по терроризму в Африке, считает, что целью России является подавление повстанческих сил для того, чтобы «можно было получить экономическую выгоду от нефтяной и газовой промышленности».


«То, что мы видим, является типичной российской стратегией, направленной на оказание влияния, — сначала на место приходит мягкая сила, а затем туда приходит жесткая сила», — подчеркнула она.

На этой неделе компания Facebook предприняла шаги против российской кампании по диффамации, направленной против восьми африканских государств. Ее сотрудники удалили аккаунты, ведущие к Пригожину, который обвиняется в Соединенных Штатах в предполагаемом вмешательстве в выборы 2016 года.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает издание, в Мозамбике были убиты десять русских наемников из «группы Вагнера».
 
Новости дня
Новости разные
 
50-гадовая грамадзянка Украіны паспрабавала вывезці з Беларусі старадаўнія кнігі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • комбинезоны женские зимние в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика