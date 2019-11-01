ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что сулит "Один пояс и один путь" для Беларуси

02.11.2019 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об экономических рисках и выгодах проекта "Один пояс и один путь" для Беларуси шла речь в ходе KEF-2019.

Что сулит "Один пояс и один путь" для Беларуси
В частности данному проекту на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» был посвящен доклад главного экономиста Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова. 

По его словам, главные риски от реализации "Пояса и Пути" - возможная отмена китайских субсидий, а также структурная слабость польских железных дорог.

Вместе с тем реализация проекта может принести выгоду в виде выручки от транзита и его индустриализации, инвестиции в хабы (оптимизация потоков), расширение парка "Великий камень", разработку новых ниш, включая экспорт на Китай, что может принести 50%-ную загрузку контейнеров на Китай.


При этом экономист видит  главный эффект от реализации проекта – не рост выручки от транзита, а рост контейнеризации экономики, внутренние перевозки в ЕАЭС на коротких плечах, новые ниши для белорусского экспорта за счет снижения стоимости и сроков по логистики.

Напомним, "Один пояс и один путь" - выдвинутое в 2010-х годах Китайской Народной Республикой (КНР) предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая.

На 132 страны – партнера инициативы «Пояса и пути» приходится 35% мирового ВВП, 43% объема глобальной торговли и 60% мирового населения. Общий объем выданных инвестиций оценивается примерно в 100 млрд долларов, а объем подписанных кредитов – в 600 млрд долларов на середину 2019 года. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об экономических рисках и выгодах проекта "Один пояс и один путь" для Беларуси шла речь в ходе KEF-2019.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика