Белорусские эксперты ведут сбор данных о российском влиянии в социальных сетях

Антон Матолько анонсировал масштабные исследования российского влияния в беларуском сегменте соцсетей, пишет Польское радио. Известный медиактивист, координатор iSANS по Беларусианонсировал масштабные исследования российского влияния в беларуском сегменте соцсетей,Польское радио.





Новой волне интенсификации интеграции Беларуси и России сопутствует интересный и пока что незаметный процесс. Россия расширяет свою информационную инфраструктуру в Беларуси. Восточный сосед синеокой действует коварно и сразу в нескольких направлениях. Значительное оживление касается российского влияния в социальных сетях, которые имеют все большее значение в процессе потребления информации среди белоруссов. Мы поразговаривали об этом с экспертом и известным блогером из Беларуси Антоном Матолько.









Мы владеем достаточной информацией о том, что происходит в традиционных белоруских СМИ. Однако сейчас все большее значение имеют социальные сети. Например, среди молодежи уровень проникновения соцсетей достигает почти 100%. Соответственно, там проходит колоссальный объем информации. Изначально нужно понять, что там происходит.





Уже в течение 6 недель мы проводим мониторинг локальных пабликов, проводим базовый сбор информации. В начале ноября будут представлены результаты данного мониторинга, а после этого, на основании полученных данных, можно будет проводить исследования.





Приблизительно о каком объеме информации сейчас идет речь?





В Беларуси 118 районов, в каждом из районов есть минимум один большой, значительный город и еще 2-3 города, поселения, имеющие свои собственные городские сообщества. Чаще всего они и называются, как и сам город. Туда люди приходят, чтобы прочесть местные новости, либо самим написать что-то о локальных событиях. В больших городах таких пабликов может быть несколько.





Соответственно, 118 умножаем минимум на три и получаем то количество страниц, которые постоянно надо мониторить. На самом деле, их будет даже больше. Конечно, нужно понимать, какие из них основные и действительно популярны: делим и вычитаем. После селекции, ежедневно просматриваем примерно 10-15 постов в каждом из этих сообществ. Делаем это вручную, так как соответствующие сервисы не приспособлены на нужды русского или белорусского языков.









Вы неоднократно заявляли, что именно во время такого мониторинга и выявляться русское информационное влияние. При помощи каких технологий это влияние осуществляться? Какие тактики манипуляций информацией применяются?





Технология простая — берут и публикуют информацию. Чаще всего они используют нарративы, которые создают прокремлевские, антибелорусские сайты. Данные нарративы направленные на дискредитацию Беларуси и белорусского народа. На основании различных фейков, они публикуют информацию, что белорусского народа не существует, Беларуси тоже никогда не было; белорусский язык - это калька с польского или украинского. Они пытаются всячески продемонстрировать то, что белоруссов как нации не существует. Из этого следует, что мы должны объединяться. Беларусь и Россия это уже не братские народы, а единый народ. Сейчас меняется посыл, который идет со стороны России. Такие изменения легко заметить особенно на примере антибелорусских сообществ.





Однако, главная аудитория антибелорусских пабликов — это аудитория, которая заинтересована подобной тематикой. Сейчас основная проблема в том, что перечисленная деструктивная информация может появиться в нейтральных городских сообществах.





Каким образом антибелорусский контент попадает в обычные аполитичные городские паблики?





Очень просто. В случае, если администратор безразлично относится к содержанию, не обращает внимание на идеологический аспект страницы, он пропустит антибелорусские фейки. Сейчас я назвал один из вариантов, существует еще коммерческая возможность продвижения такого контента. Стоимость публикации одного рекламного поста в таких сообществах колеблется от 2 до 15 евро. Это возможно даже за деньги.





Во время презентации на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения вы продемонстрировали слайд с предварительными результатами исследований русского влияния на паблики Вконтакте по Гомельской области. О чем свидетельствуют первые данные наблюдений?









На данном этапе я не могу и не хочу представлять точные результаты. Пока прошел слишком короткий период наблюдений и сбора информации — всего полтора месяца. Нам нужно минимум три месяца, чтобы хотя бы очертить объем информации и ее динамику. На примере Гомельской области была презентована концепция интерактивной карты, которая появится в результате сбора информации и будет демонстрировать всю республику. Любой человек или СМИ смогут использовать такую карту для поиска самых токсичных пабликов.





Где и когда стоит ожидать публикации полных результатов вашего исследования русского влияния на определенный сегмент социальных сетей в Беларуси?





Думаю, это произойдет в ноябре во время форума управления интернетом, который состоится в Минске . Презентация будет предназначена как для обычной публики, так и для белорусских силовиков - для спецслужб, которые работают с этой темой. К сожалению, мы видим, что белорусмкие спецслужбы понимают отдельные проблемы, связанные с конкретными медиа, однако им не хватает комплексного видения того, что происходит в белорусском пространстве социальных сетей.











