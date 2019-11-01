«Караев не помог». Блогеру Андрею Пауку снова приходят анонимные угрозы









пишет Салідарнасць. Он опубликовал скриншот текста в соцсетях, сопроводив его замечанием: «Караев не помог». Блогер и общественный активист из Октябрьского Андрей Паук снова получил анонимное послание,Салідарнасць. Он опубликовал скриншот текста в соцсетях, сопроводив его замечанием: «Караев не помог».









В новом послании активиста предупреждают, что на свои жалобы он будет получать отписки. А в случае продолжения Пауку намекают на возможные последствия: «Статей в УК много, а основания найдутся».





Напомним, что 24 сентября блогер получил на вайбер текст с угрозами, отправленный с филлипинского номера.





Это произошло накануне суда по иску Паука к Октябрьскому РОВД. Активист требовал компенсацию в 25000 рублей за не нашедшие подтверждения обвинения в свой адрес.





В связи с получением угроз блогер обращался с заявлением в Следственный комитет. По его словам, судя по ответам следствия, «пока признаков преступления не обнаружено».