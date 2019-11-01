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Мама может! Мать Роналду пожаловалась на футбольную мафию

02.11.2019 15:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Долорес Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пожаловалась на футбольную мафию, мешающую ее сыну получать награды. Ее слова приводит SIC Noticias.


Фото: @DoloresAveiro

Авейру заявила, что если бы ее сын был англичанином или испанцем, то завоевал бы больше «Золотых мячей». «Это происходит из-за того, что он португалец. Не знаю, получит ли он "Золотой мяч" в этом году, но я в это верю», — отметила мать футболиста, пишет lenta.ru

29 октября газета Corriere dello Sport сообщила, что Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом сезоне. Представители журнала France Football, занимающиеся вручением награды, якобы посетили Турин и обсудили с футболистом шестой «Золотой мяч» в карьере.


Церемония состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле». Кроме Роналду, на награду претендуют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Форвард также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевывал титул чемпиона Европы.
 
 
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Долорес Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пожаловалась на футбольную мафию, мешающую ее сыну получать награды. Ее слова приводит...
 
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