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Брест принял международный турнир "Черная пешка"
Источник материала: БTСыграть в шахматы с роботом. Брест принял международный турнир "Черная пешка". На его съехались более тысячи участников из 15-ти стран. За три дня они разыграют 15 тысяч партий. Мария Тройнич окунулась в мир шахматных баталий.
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Сыграть в шахматы с роботом. Брест принял международный турнир "Черная пешка". На его съехались более тысячи участников из 15-ти стран. За три дня они разыграют 15...
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