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В гомельских вузах внедряют электронные студенческие билеты
Источник материала: БTВ сентябре их выдали первокурсникам университета имени Франциска Скорины. И вот сейчас документ нового образца получили и студенты-медики. Карта объединяет в себе несколько функций. В первую очередь она подтверждает личность студента. Кроме того, это еще и платежная банковская карточка, и читательский билет. С программой информатизации гомельских вузов ознакомилась Анна Ковалева.
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В сентябре их выдали первокурсникам университета имени Франциска Скорины. И вот сейчас документ нового образца получили и студенты-медики. Карта объединяет в себе...
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