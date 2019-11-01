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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В гомельских вузах внедряют электронные студенческие билеты В сентябре их выдали первокурсникам университета имени Франциска Скорины. И вот сейчас документ нового образца получили и студенты-медики. Карта объединяет в себе...

В сентябре их выдали первокурсникам университета имени Франциска Скорины. И вот сейчас документ нового образца получили и студенты-медики. Карта объединяет в себе несколько функций. В первую очередь она подтверждает личность студента. Кроме того, это еще и платежная банковская карточка, и читательский билет. С программой информатизации гомельских вузов ознакомилась