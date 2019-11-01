Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области самый низкий уровень безработицы по стране Количество вакансий увеличилось вдвое. Сейчас предложений более 18 тысяч. Среди высококвалифицированных специалистов востребованы врачи, инженеры, среди рабочих...

Количество вакансий увеличилось вдвое. Сейчас предложений более 18 тысяч. Среди высококвалифицированных специалистов востребованы врачи, инженеры, среди рабочих профессий - трактористы и швеи, а в сфере сельского хозяйства - зоотехники. В нынешнем году в службы занятости региона обратилось почти полторы тысячи человек. Кроме открытых вакансий предлагают курсы переподготовки со стопроцентным трудоустройством.