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«Белшина» и «Смолевичи» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси
Источник материала: Tut.by
Стали известны две команды, которые в будущем сезоне сыграют в высшей диге чемпионата Беларуси по футболу.
Ими стали бобруйская «Белшина» и «Смолевичи». Это стало известно после первых матчей 27-го тура первенства в первой лиге.
За третью путевку в стыковом мачте с 14-й командой высшей лиги посражается «Рух» и «Локомотив».
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За третью путевку в элиту поборется «Рух» и «Локомотив».
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