«Белшина» и «Смолевичи» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси

Источник материала: Tut.by

Стали известны две команды, которые в будущем сезоне сыграют в высшей диге чемпионата Беларуси по футболу.

Ими стали бобруйская «Белшина» и «Смолевичи». Это стало известно после первых матчей 27-го тура первенства в первой лиге.



Фото: ФК «Белшина»

За третью путевку в стыковом мачте с 14-й командой высшей лиги посражается «Рух» и «Локомотив».