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Илон Маск засомневался в полезности Twitter и «вышел» из соцсети
Источник материала: KYKY>
Случилось страшное: Илон Маск, который активно ведете свой Twitter – вы же помните, как в стране появился
Илон, видимо, решил развить свою мысль. Уточнил, что «Reddit (популярный портал, на котором ведут дискуссии и публикуют новости) по-прежнему кажется хорошим».
А потом и вовсе шокировал, написал, «Отключаюсь».
3,5 тысячи человек писали маску под этим твитом, но он не ответил никому.
Напомним, в июне Маск уже делал что-то подобное – тогда бизнесмен заявил, что удаляет свою учетную запись в соцсети, однако позже все равно продолжил ей пользоваться. Он неоднократно менял название своего аккаунта. Почему именно сейчас Илон решил снова избавиться от Twitter – не ясно.
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Случилось страшное: Илон Маск, который активно ведете свой Twitter – вы же помните, как в стране появился национальный мем «Uh no» – написал, что сомневается в...
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