Илон Маск засомневался в полезности Twitter и «вышел» из соцсети

Источник материала: KYKY

Случилось страшное: Илон Маск, который активно ведете свой Twitter – вы же помните, как в стране появился национальный мем «Uh no » – написал, что сомневается в полезности этой социальной сети. Иронично, но написал об этом Маск именно в Twitter.

Not sure about good of Twitter