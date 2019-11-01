Илон Маск засомневался в полезности Twitter и «вышел» из соцсети

Источник материала: KYKY

Случилось страшное: Илон Маск, который активно ведете свой Twitter – вы же помните, как в стране появился национальный мем «Uh no » – написал, что сомневается в полезности этой социальной сети. Иронично, но написал об этом Маск именно в Twitter.

Not sure about good of Twitter — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019

Илон, видимо, решил развить свою мысль. Уточнил, что «Reddit (популярный портал, на котором ведут дискуссии и публикуют новости) по-прежнему кажется хорошим».

Reddit still seems good — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019

А потом и вовсе шокировал, написал, «Отключаюсь».

Going offline — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2019

3,5 тысячи человек писали маску под этим твитом, но он не ответил никому.

Напомним, в июне Маск уже делал что-то подобное – тогда бизнесмен заявил, что удаляет свою учетную запись в соцсети, однако позже все равно продолжил ей пользоваться. Он неоднократно менял название своего аккаунта. Почему именно сейчас Илон решил снова избавиться от Twitter – не ясно.

Как пишет ТАСС, Маск неоднократно давал понять, что Twitter является самой предпочтительной для него соцсетью. Сообщения Маска в Twitter не раз вызывали громкие скандалы, и даже привлекали внимание регулирующих органов. Из-за одной записи суд обязал предпринимателя выплатить $20 млн и уйти с поста председателя совета директоров компании Tesla. В 2018 году бизнесмен несколько раз публиковал оскорбительные высказывания об одном из участников операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде – британском спелеологе Верноне Ансворте.